Le Foire Saint Thomas de Lessay le Week-end du 1er Mai

Depuis 1947, la ville de Lessay accueille sur la grande lande une seconde foire, en plus de la mythique et millénaire foire Sainte Croix. Cette nouvelle foire s'appelle la Saint Thomas et regroupe plus de 500 exposants et accueille plus de 30 000 visiteurs.



Écoutez Claude Tarin, Maire de Lessay vous présenter le programme de ce weekend :







Foire Saint Thomas - Claude Tarin Impossible de lire le son.

Rendez vous samedi 30 avril, à partir de 14h pour profiter de la fête foraine, et dimanche 1er mai à partir de 8h pour la foire.