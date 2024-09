Foire de Lessay. "C'est le patrimoine de la Normandie" : ils racontent pourquoi ils reviennent chaque année

La foire de Lessay se réveille peu à peu. Les allées se remplissaient doucement, à quelques heures de l'ouverture de cette grande fête millénaire, le long de la route de Coutances. Du matériel agricole d'un côté, des artisans de l'autre, et une grande fête foraine un peu plus loin… Près de 350 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du week-end, de vendredi 6 jusqu'à dimanche 8 septembre.

Le rendez-vous, instauré au XIe siècle, est devenu incontournable pour Stanislas, qui vient de finir l'installation de sa machine à sous : "C'est un petit peu une coutume. Il y a eu mes parents, mes grands-parents… Chez nous, c'est une histoire de famille et on revient tous les ans. C'est tout un ensemble qui fait la foire de Lessay, qui fait sa réputation et sa valeur."

"Pour ma part, ça fait 25 ans que je la fais, ajoute Jean-Philippe, depuis son stand de matériel de BTP. C'est une des dernières foires avec laquelle on puisse avoir un contact aussi sympathique et convivial avec nos clients"

"C'est la vie de la Normandie"

Les premières animations ont démarré vendredi, avec l'ouverture du festival de l'élevage notamment. L'essentiel de l'activité est attendu pour les journées de samedi et dimanche. "La foire de Lessay, c'est un vrai terroir. C'est la vie de la Manche, c'est la vie de la Normandie. Et puis ça fait partie de notre patrimoine culturel tout simplement, sourit Fabrice, qui met en place sa boulangerie temporaire. L'endroit est stratégique. On sait qu'on va recevoir beaucoup de public pendant trois jours."

La concurrence entre exposants s'annonce rude, forcément. "Mais on s'entend tous bien, tempère Vanessa. Tout le monde se connaît et c'est le moment où tout le monde se rassemble au moins une fois, chaque année."

Un terrain derrière l'aérodrome pour les camping-cars

La foire séduit au-delà de la Normandie, au point que l'organisation a choisi de mettre en place un terrain derrière l'aérodrome Charles-Lindbergh. Une centaine de camping-cars est attendue. Jeudi, les nouveaux arrivants flânaient et tuaient le temps. Les uns installaient leur table de jardin, les autres improvisaient une partie de pétanque…

• A lire aussi. L'innovation agricole est mise à l'honneur à la foire de Lessay

"C'est une grande foire agricole comme il n'y en a plus beaucoup avec à manger, à voir… Il y a tout pour se faire plaisir", se réjouissent Jean-Louis et Annick, qui ont fait le voyage depuis la Loire-Atlantique.

L'an passé, l'organisation avait enregistré 53 000 entrées payantes et jugé le bilan décevant à cause des fortes chaleurs. Cette année, la météo s'annonce un peu plus clémente, et pourrait faire grimper le nombre de visiteurs à Lessay.