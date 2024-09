Foire de Lessay. L'innovation agricole est mise à l'honneur

La foire de Lessay est de retour dans la Manche du vendredi 6 au dimanche 8 septembre, et cette année un nouveau pôle fait son apparition près des bâtiments consacrés à l'élevage. En effet, les chiens ne sont plus admis à la vente sur les foires, et une construction de 700m2 s'est libérée. "La municipalité nous a gracieusement cédé ce terrain le temps de la foire. Le lieu sera consacré à l'innovation, la formation, l'emploi et l'énergie dans l'agroalimentaire" explique Thierry Hulmer, président du festival de l'élevage, qui est à la tête du projet.

Diversité de métiers dans l'agroalimentaire

Le parcours mènera les visiteurs de stand en stand pour leur faire découvrir le milieu agroalimentaire, qui est loin de se limiter au métier d'agriculteur. "Il y a plus de 450 professions possibles dans ce domaine, et les entreprises sont sans cesse à la recherche de main-d'œuvre" explique encore Thierry Hulmer. Près de 50 partenaires seront sur place pendant le week-end et présenteront leurs formations, leurs offres d'emploi et tous les débouchés possibles dans l'agriculture. "Ceux qui le souhaitent pourront même venir avec leur CV et le déposer aux entreprises qui exposeront", souligne le président du festival de l'élevage.

Une section pour l'innovation

Dans ce nouveau bâtiment, une section spéciale sera consacrée à l'innovation agricole. "Le milieu est en recherche constante de main-d'œuvre. Pour y pallier un peu, les ingénieurs ont conçu un certain nombre de machines robotisées, assez surprenantes parfois" détaille Thierry Hulmer. Cette année, la foire accueillera le premier tracteur robot commercialisé en France.