CINEMA Adopte un veuf, une comédie légère

Je vous présente aujourd'hui Adopte un veuf, avec André Dussollier et Bérengère Krief.

BA

C'est un sujet carrément dans l'ère du temps : la solitude des retraités et la colocation. Déjà, de par ce scénario de départ, le film marque des points. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'en perd pas par la suite, et que j'ai donc passé un bon moment devant ce film.

Le point fort indéniable du film est apporté par l'humoriste Bérengère Krief. Sa spontanéité et sa nature enjouée apporte comme un rayon de soleil. J'imagine que nous ressentons la même sensation que ce pauvre Hubert joué par André Dussollier. C'est un ouragan de paroles souriantes qui se déversent sur nous, et qui rythment le film. Sa présence est un grand plus, mais si nous avions été en face d'un duo, il y a de forte s chances que l'overdose nous aurait touchés. Nous voici donc avec un quatuor de colocataires pour le meilleur et pour le pire. En montrant la vie professionnelle ou privée de chacun des individus en plus des scènes de colocation, le film évite de s'enfermer en huis-clos et apporte beaucoup d'énergie. J'ai vraiment aimé ces interactions. Les acteurs aussi ont eu l'air de se régaler.

Adopte un veuf est une comédie positive, qui donne le sourire et permet de faire connaissance avec quelques visages nouveaux du cinéma. Je vous recommande d'aller le voir dans les salles obscures pour passer un moment sympa , en ce moment dans les salles.