Rouen : Holibag, une appli pour révolutionner la consigne de bagages

Il y a quelques années, Aymar part en week-end à Amsterdam depuis Paris. Il arrive sur place à 5h45. Et ne peut déposer ses bagages à l'hôtel qu'à midi. À la gare, il y a bien une consigne. Aymar s'y présente : « Il y avait deux heures de queue ! Ce fut deux heures perdues ». Le lendemain, même inconfort : le jeune homme doit reprendre ses bagages à la mi-journée quand son retour n'est programmé qu'à 23h. Aymar trouve étonnant que dans une telle ville touristique, un service de consigne digne de ce nom n'existe pas. Et se dit qu'à Paris, il y en aurait. Et bien non : seules 15 gares sur 3029 sont équipées de consignes. Et quand elles en ont, « elles sont glauques, en sous-sol, près des toilettes », dépeint Aymar.



Une idée testée en Isère

L'idée d'une application mobile permettant aux touristes de déposer ses bagages chez des commerçants partenaires germe alors dans l'esprit d'Aymar. Il rencontre Hoda, une jeune Elbeuvienne, lors d'une formation inter-entreprises. « Je lui ai dit que son idée était géniale », s'enthousiasme celle-ci ! Les deux associés remportent un appel à projets en Isère qui leur permet de tester leur idée. Puis ils remportent des concours de start-up en Normandie et à Paris et décident de se faire incuber à Seinari avant d'être accueilli dans la pépinière d'entreprises Seine Innopolis, au Petit-Quevilly. Holibag est né.



Des dizaines de commerçants partenaires

C'est Alexandre, le troisième compère qui a rejoint l'aventure un peu plus tard, qui en explique le principe : « Vous êtes en voyage, encombré par des bagages. Vous utilisez alors gratuitement l'application Holibag. Elle vous géolocalise et vous indique les commerçants partenaires chez qui vous pouvez les déposer, à quelle heure et pour quel prix. » Le tout dans un rayon de 500m autour de vous ou à moins de cinq minutes à pied.

Pour l'heure, l'application, disponible sur Apple et dès le 15 mai sur Androïd, compte plusieurs dizaines de commerçants partenaires dans le centre-ville rouennais et d'autres à Paris. Les premiers retours sont très positifs : « Pour l'instant, 80% de ceux qui l'utilisent sont des touristes étrangers », souligne Hoda. La fine équipe voit beaucoup plus loin : «Nous éprouvons le concept à Rouen, le déployons à Paris avant, je l'espère, de couvrir les grandes capitales européennes. »