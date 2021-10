Bombe : 3500 Saint-Lois évacués

Une réunion s'est tenue en début d'après-midi à la Préfecture de la Manche ce mardi 4 avril. Objet: opération de déminage du dimanche 9 mai à Saint-Lô, à la suite de la découverte d'une bombe anglaise de 250 kgs retrouvée rue des Courtils. Le début de l'opération est prévu à 13h30 et devrait durer tout l'après-midi. Le périmètre de sécurité sera de 540 m et concernera environ 3500 personnes qui devront évacuer. Un service de bus sera mis en place et un accueil organisé au hall des expositions.

