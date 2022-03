L'équipe de France féminine de gymnastique sera bien à Rio cet été. Et elle emmène dans ses bagages deux athlètes de l'Elan Gymnique Rouennais, Anne Kuhm et Oréane Lechenault. Lors du Test Event ce week-end à Rio, les deux Rouennaises et leurs partenaires ont terminé à la quatrième place.

Prochain rendez-vous pour les deux sociétaires de l'EGR : la demi-finale de Coupe de France samedi 7 mai à Dunkerque.