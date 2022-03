Nouvelle mobilisation des motards en colère ce weekend en Normandie

Face aux évolutions dans le domaine de la sécurité routière, des organismes se mobilisent pour défendre droits et intérêts des usagers. Pour les motocyclistes, l'un des plus représentatifs est la Fédération française des motards en colère (FFMC). Arnaud Mortreuil, son coordinateur local, reconnaît que tout n'est pas si noir : "Il a du bon dans les dernières évolutions, comme la généralisation du port des gants. Ce que nous regrettons, c'est l'aspect toujours plus répressif."

Un contrôle technique pour les motos ?

Dans le viseur de la FFMC ces derniers mois, la liberté de circulation, le gilet jaune obligatoire, la réforme du permis de conduire, la volonté de la part du gouvernement de rendre obligatoire le contrôle technique pour les deux et trois roues motorisés. "Une étude a montré que pour les deux roues, l'état technique du véhicule était en cause dans moins d'1% des accidents. L'entretien, c'est une question de bon sens. Pourquoi alors imposer le contrôle à tous ?" Une mobilisation nationale est d'ores-et-déjà programmée pour les 16 et 17 avril prochains. Sur le plan local, l'antenne départementale de la FFMC promets toutefois des actions d'un nouveau genre, moins offensives et plus pédagogiques.

Le programme des mobilisations dans la région

À Rouen , "tous les motards motivés" ont rendez-vous samedi 16 avril à 8h30 devant le Hangar 106, sur les quais. La mobilisation, d'un genre nouveau, ne prévoit pas d'embouteillages particuliers. Cette fois, des actions pacifiques ciblées et de sensibilisation seront menées, prévient la FFMC76, notamment envers les professionnels du contrôle technique, avec des distributions de tracts.

, "tous les motards motivés" ont rendez-vous samedi 16 avril à 8h30 devant le Hangar 106, sur les quais. La mobilisation, d'un genre nouveau, ne prévoit pas d'embouteillages particuliers. Cette fois, des actions pacifiques ciblées et de sensibilisation seront menées, prévient la FFMC76, notamment envers les professionnels du contrôle technique, avec des distributions de tracts. Les motards du Calvados sont eux invités par la FFMC14 à se rassembler à 14h à Caen , sur le parking du Cargo, situé Cour Caffarelli.

, sur le parking du Cargo, situé Cour Caffarelli. Dans l'Eure, le rendez-vous est fixé à partir de 8h sur le parking sur centre commercial Leclerc de Normanville .

. Dans la Manche, la FFMC50 donne rendez-vous aux motards à 10h sur la parking de DCNS à Cherbourg , pour défiler dans les rues de la ville et ensuite prendre la direction de la préfecture à Saint-Lô .

, pour défiler dans les rues de la ville et ensuite prendre la direction de la préfecture à . Enfin dans l'Orne, rendez-vous est donné aux motards à 13h, sur le parking du magasin Carrefour Market d'Argentan pour rejoindre en groupe la manifestation prévue à Caen dans l'après-midi

En fin de journée, les motards de la région prendront la direction du Circuit Carole, situé sur la D40 à Tremblay-en-France (93), pour une soirée festive avec concerts, dîner, possibilité de camper sur place et petit déjeuner le lendemain matin, avant de rejoindre la capitale, à 14h sur l’esplanade du Château de Vincennes, où une grande manifestation est programmée dimanche 17 avril à travers Paris.