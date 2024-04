Seine-Maritime. Contrôle technique des deux-roues : qu'en pensent les moniteurs de moto-école ?

Le contrôle technique des deux-roues continue de faire débat. Pourtant, sa mise en place sera effective à compter du lundi 15 avril et sera échelonnée selon la date de la première immatriculation des véhicules. D'après un arrêté publié au Journal officiel de la République française le 24 octobre 2023, "le contrôle technique est désormais obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés".

"Je ne pense pas que ces contrôles améliorent l'aspect sécurité"

"Je ne vois pas bien l'impact que peut avoir ce contrôle technique du point de vue de la sécurité puisque nos motos sont en général bien entretenues, confie Romain Barbot, moniteur d'auto et moto-école à l'auto-école Barbaray du Grand-Quevilly. Je ne pense pas que ces contrôles améliorent l'aspect sécurité." Le moniteur de moto-école poursuit : "Je ne pense pas que cette modification puisse décourager certains à passer leur permis moto." Mais il garde les pieds sur terre : "On sait que chaque réforme peut marquer un petit temps d'arrêt avec cet effet d'annonce."

"La personne du contrôle technique va mettre en évidence des détails sur la moto qui pourrait donner lieu à certaines discordes", ajoute sa collègue Audrey Dumaine, monitrice d'auto et moto. "Il y a toujours ce principe d'équité par rapport aux automobilistes mais si on observe bien les véhicules qui roulent, il y a plus de voitures en mauvais état que de deux-roues", conclut-elle.

Une manifestation prévue

Alors que dès lundi 15 avril, le contrôle technique va devenir obligatoire pour les deux-roues, la Fédération française des motards en colère de Seine-Maritime (FFMC76) a prévu de se mobiliser dès 13h samedi 13 avril au niveau du lycée Le Corbusier de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Des perturbations sont donc à prévoir sur les routes.