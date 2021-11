Idées loisirs Normandie : Week-end du 25 et 26 juin

Les nuits torrides du Cargö ont commencé hier à Caen et se poursuivent ce soir. C'est un show de Danse latine. Normandie Salsa a réussi l'exploit de faire venir Tropical Gem, ces génies italiens de la salsa, et il y aura aussi les Dominican Power, Spécialistes internationaux de salsa, hip hop, reggaeton ou rumba. La soirée débute à 22h. Places à 22 ou 24 euros.





Le 6e Tour de Normandie des véhicules historique arrive ce soir à Cherbourg après s'être arrêté hier à Coutances. Le départ avait été donné dans l'Eure mercredi. L'occasion d'admirer de près plus de 50 véhicules de légende, un défilé aura lieu à partir de 16 h et dimanche, place à une parade en costumes d’époque dès 10h depuis la place Napoléon, direction le quai de Caligny.







Cet après-midi, 14h à 18h, le village OXYLANE de Mondeville organise en partenariat avec le Caen Venoix Basket une vraie fête autour du ballon orange. Vous pourrez découvrir ce sport au travers de nombreux ateliers ludiques accessibles à tous encadrés par des coachs.

Des matchs amicaux ouverts à tous seront organisés tout au long de l'après midi afin de favoriser le fair play, les échanges et d'entretenir la convivialité de l'événement.





Demain, c'est le championnat départemental de la Manche de tir à l'arc en FITA (distance 70m). Les meilleurs archers s'affronteront au stade municipal des Costils. Ouverture du greffe à 8h15 et remise des récompenses à 17h30.







Toute la journée à Dives sur Mer, c'est le 3ème festival country organisé par le comité des fêtes. Cette manifestation gratuite vous permet de découvrir et vivre avec des cow-boys et indiens le temps d'une journée. Démonstration de rodéos, lasso, maquillage pour les enfants, initiations à la danse country et danse en ligen, concerts de chanteurs internationaux reconnus. Ca se passe au terrain du ranch avenue des résistants. Toutes les infos sur www.tendanceouest.com





Dernier jour pour le festival « Les Art'Zimutés » sur la plage de Collignon à Tourlaville, Depuis jeudi vous avez pu profiter de supers concerts. Aujourd'hui c'est animations en tout genre au programme ! Avec pour thème principal cette année la Danse, vous aurez ainsi l’occasion de vous initier ou de pratiquer pour le plaisir, tout au long de cette journée des

pratiques artistiques, du Sport et bien d’autres activités. Des spectacles de danses ou théâtre de rues sont aussi programmés.

Le festival des Art'Zimutés à Tourlaville, c'est de 10h à 23h avec Tendance Ouest, sur la la page de Collignon à Tourlaville.





Le festival Grölux se poursuit à Caen et dans l'agglomération. C'est le 5ème festival dédié à la principauté de Gröland, ce pays n é de l'imagination des trublions de canal+. Ambiance décalée garantie ! Aujourd'hui et demain, un camp grôluxois est installé à Louvigny. Une balade pour s'y rendre depuis Caen débute à 11h30 au Cargö, venez en rollers, poussettes, vélos.. bref tout ce qui a des roues.

Ensuite au stade de Louvigny , beaucoup d'animations prévues : sport, concert, dégustation et bien sûr projection de courts et long métrages. Toutes les infos sur tendanceouest.com





Après le Tendance Live Show de mardi, les virées du terroir jeudi, la ville de Saint Lô vous propose tout ce week-end la fête de la Vire et des associations sur la plage verte et ses abords ! Elle est placée cette année sous le signe des Vikings pour l'anniversaire de la Normandie : animations, démonstrations, rencontres et musique au programme. Les restaurateurs st-lois organisent aussi pour l'occasion un concours de tarte, à la pomme pour les – de 15 ans à la fraise pour les adultes, il faut déposer vos confections culinaires, ça a commencé à 10h.







Aujourd'hui à Caen, c’est l’inauguration de la Place du Commerce à la Grâce de Dieu. Circulez au gré des ateliers animés par les habitants, associations et professionnels du quartier, de la région et d’ailleurs... et découvrez des tonalités et ambiances variées ! Les Animations sont gratuites pour tous, RDV de 10h à 22h.



L’association « Collectif Rast’Art » présente pour la 2e année le Rast’Art Festival, qui se déroule à Sannerville entre Caen et Troarn. Au programme jusqu'à dimanche, concerts et ateliers interactifs qui permettront de découvrir les richesses artistiques et culturelles défendues par l’association Rast’Art.

Pour faciliter l’accès à tous, l’entrée est gratuite jusqu’à 17h ainsi que la plupart des ateliers proposés aux petits et grands ! Le programme complet est à retrouver sur la myspace de l'association : http://www.myspace.com/collectifrastart





Ce week-end, c'est le 8ème défi de la Pierre Percée au lac de la Dathée près de Vire. Environ 200 participants sont attendus durant ces 2 jours pour affronter les 4 épreuves du raid : courses d'orientation, VTT, bike and run et kayack. Un parcours de 40km est proposé ainsi qu'un autre de 80km pour les plus motivés. Renseignements au 06 82 96 49 97.





A partir de ce soir débute la fête des coteaux à Fleury sur Orne. 2 jours de concerts de tous styles musicaux. Sachez que cette fête existe depuis 1936 ! L’édition 2011 de ce rassemblement populaire est résolument placée sous le signe du soleil à l’image des têtes d’affiches Admiral T et les Neg’Marrons. La couleur reggae dancehall sera également défendue par l’incontournable Dar-K accompagné du Arkaya Music Band. Les artistes locaux ne sont pas en reste puisque vous pourrez venir applaudir la Tchoukra'v et le rappeur Dao, Anne Flore (qui était au tendance live show), Original Faya Crew ainsi que les Oignons Rouges. C'est sur le site de l'île enchantée à partir de 17h à Fleury sur Orne.







Enfin, cet après-midi, c'est le 11ème semi-marathon des vikings à St Vaast La Hougue. Un parcours maritime et champêtre de 21,1 km vous est propsé. Le départ est donné à 16h30 ay phare de Gatteville.