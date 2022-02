Les faits divers du week-end à Rouen et dans son agglomération

Suite à la manifestation, trois jeunes incendient des poubelles

Samedi 9 avril à 20h50, à la suite de la manifestation contre la loi El Khomri à Rouen, trois jeunes âgés de 17, 18 et 19 ans (deux hommes, une femme), ont été interpellés rue de l'Hôpital. Ils ont été vus en train de mettre le feu à des poubelles place du Général de Gaulle, en face de la mairie, dans le cadre de la Nuit Debout. Deux d'entre eux ont également reconnu avoir lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Tous ont été placés en garde à vue et sont déférés ce lundi 11 avril.

40 minutes de course-poursuite entre la Seine-Maritime et l'Eure

Samedi 9 avril, à 4h10 du matin, la BAC patrouille à Elbeuf lorsqu'elle est alertée du fait qu'un automobiliste a refusé de se soumettre au contrôle d'un équipage de police et s'est ensuite enfui. La BAC se retrouve face au fuyard, qui circule tous feux éteints, rue Henry. Ce dernier percute le véhicule des forces de l'ordre et continue d'échapper aux policiers. Il ne respecte aucune signalisation et se met à traverser de nombreux villes et villages : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Amfreville-la-Campagne, Tourville-la-Campagne, La Haye-du-Theil...

Arrivé à Neuville-Dubosc, il s'immobilise devant la barrière d'une ferme sur un chemin de terre. Les policiers descendent de leur véhicule et lui demandent de couper le contact mais il fait brutalement marche arrière et manque de percuter un policier qui s'écarte au dernier moment. La course-poursuite reprend. Mais à La-Haye-de-Calleville, rue de la Mare Curée, à 4h45, le fuyard perd le contrôle de sa voiture dans un virage et s'immobilise. Il est interpellé.

Lui, âgé de 23 ans et habitant à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, et son passager, âgé de 28 ans et domicilié à Elbeuf, sont interpellés et ramenés à l'hôtel de police. Le conducteur est poursuivi pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer, violences volontaires avec arme par destinations et dégradations sur un véhicule de police.

Ils tentent de voler la recette d'un hôtel

Dimanche 10 avril, il est tout juste 4h du matin quand deux hommes se présentent devant le Novotel quai Gaston Boulet à Rouen. Ils demandent au gardien de nuit une chambre. L'établissement étant complet, il refuse. Les deux hommes - l'un âgé de 39 ans et habitant Dieppe, l'autre refusant de donner son identité - menacent de s'en prendre à lui s'il ne leur donne pas le tiroir-caisse.

Les deux agresseurs se rendent alors derrière le comptoir et tentent de trouver la caisse, en vain. Le gardien s'enfuit de l'hôtel et prévient les policiers, qui retrouvent les suspects quai de Boisguilbert. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.