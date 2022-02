Loi Travail à Rouen : un manifestant en frappe un autre, car il ne veut pas lui donner son micro

Les débordements ne se sont pas restreints à la rue de la République, jeudi 15 septembre 2016, en marge de la manifestation contre la Loi Travail à Rouen (Seine-Maritime). Une altercation a également eu lieu à 13 heures, place de la Madeleine, à la fin de la mobilisation.

Il le frappe avec un casque

La CGT, qui mène les opérations, annonce la dispersion des participants. Mais un groupe de jeunes, qui ont également participé à la manifestation, demande à un des militants cégétistes son micro pour prendre la parole. Or, les syndiqués sont en train de remballer le matériel et refusent donc de le leur prêter. Le ton monte et un des jeunes, âgé de 21 ans et résidant à Montmain (Seine-Maritime), à une quinzaine de kilomètres de Rouen, frappe le militant CGT avec son casque. Le mis en cause, ivre, a été interpellé.

