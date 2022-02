Loi travail : manifestation et circulation perturbée dans les transports à Rouen

La pause estivale est bel et bien terminée. Après un printemps de manifestations contre la loi Travail, à Rouen (Seine-Maritime), et dans toute la France, la mobilisation reprend jeudi 15 septembre 2016 contre une loi qui a pourtant déjà été votée le lundi 8 août 2016. Les manifestants partiront, comme à leur habitude, du cours Clémenceau, situé rive gauche près du Conseil Départemental, et rejoindront ensuite le centre-ville. Reste à savoir si la mobilisation sera massive ou non.

Métro, Teor et bus impactés

Une certitude : la circulation dans les transports en commun sera perturbée suite à un appel à la gréve sur certaines lignes du réseau Astuce. Les perturbations devraient toucher le Métro, les lignes Teor, les lignes Fast (F1, F2, F3, F4, F5), les lignes de bus régulières (5, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 88, Noctambus) et les lignes à vocation scolaire. Les autres lignes ne devraient pas être impactées.

Pour connaître en temps réel les conditions de circulation, rendez-vous sur l'application mobile du réseau Astuce, au 02 35 52 52 52, sur les réseaux sociaux ou ici.

