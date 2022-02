L'Agenda en Normandie : lundi 4 avril

MANCHE

Pendant les vacances, un animateur accueille enfants et parents près des aquariums pour la lecture du conte «3 petits pas sous la mer». Une histoire originale, imaginée par l’équipe de La Cité de la Mer, qui les transporte à la rencontre d’un petit aventurier et d’un crabe rêveur. Les jeunes visiteurs repartent avec une pochette d’activité, comprenant un livret souvenir et des origamis. Plus d'infos ICI

Toujours pendant les vacances, l'école de voile de Cherbourg-en-Cotentin organise des stages. Initiation et perfectionnement à partir de 8 ans sur dériveur et catamaran. Rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce lundi soir, assistez à l'avant-première du film «Adopte un veuf» avec Bérengère Krief et André Dussollier. Un beau jour, suite à un quiproquo, la vie d'Hubert, veuf depuis peu, va être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui avec deux autres personnes. La vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises. C'est ce lundi soir à 20h15 au cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

Mercredi, assistez au spectacle de Messmer le fascinateur au Zénith de Caen. Il vous fera vivre une expérience interactive unique à l'aide de techniques d'hypnose, de transfert d'énergie et de magnétisme. C'est ce mercredi à 20h. L'entrée varie de 30€ à 58€.

A partir de vendredi et jusqu'au 1er mai, la Foire de Pâques s'installe au parc des expositions de Caen. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de la Foire de Pâques à Caen.

ORNE

Jusqu'à dimanche, se tient à Alençon le Festival Culture(s). Cette année il fait la part belle aux femme et prend pour nom «Culture(s) Elles». Au programme : des expositions, des rencontres, des ateliers, des films, des concerts et des spectacles. Plus d'infos ICI

Mardi après-midi, assistez à l'avant-première du film «Le fantôme de Canterville» avec Audrey Fleurot, Michaël Youn et Michèle Laroque. Le fantôme d'Aliénor de Canterville est condamné à hanter le château de sa famille. Mais lorsque les Otis, une famille fuyant la vie parisienne, achètent le château, elle n'arrive pas à effrayer cette tribu sauvage du 21ème siècle. C'est ce mardi à 13h30 au Méga CGR de Saint-Saturnin.