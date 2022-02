Paris (AFP). Art Paris Art Fair et Drawing Now : l'art contemporain fait salon à Paris

Déploiement "80 artistes, c'est un déploiement important. Il y a huit galeries coréennes et 26 galeries occidentales qui présentent des artistes du +Pays du matin calme+", souligne Guillaume Piens, directeur d'Art Paris. "Cela représente deux ans de travail. Et même avec l'aide de sponsors, le transport des oeuvres d'art coûte très cher depuis un pays aussi lointain", ajoute-t-il. Essor "L'accélération a été très rapide en Corée du sud. Séoul est une des villes les mieux équipées en matière d'infrastructures culturelles", explique Guillaume Piens. "Il y a un essor des galeries et des musées conçus par les meilleurs architectes (Jean Nouvel, Mario Botta...), comme le Samsung Museum", et la Corée du sud "a une grande influence en Asie du sud-est", tant dans la mode que dans la musique avec la K-pop. Projections Le spectre est large depuis les maîtres de l'abstraction des années 50-60, admirateurs de l'abstraction lyrique américaine et de l?expressionnisme européen, jusqu'aux créateurs numériques Kim Joon et Moon-Pil Shim, dont les oeuvres sont projetées tous les soirs sur la façade du Grand Palais. Certains artistes ont déjà une notoriété en France tels Lee Ufan, qui a exposé dans les jardins de Versailles, ou Lee Baer, qui travaille souvent avec du charbon. Nohn Sangkyoon (galerie Simon) travaille avec de minuscules sequins bleus et Hye Won Keum offre de magnifiques dessins à la galerie Soso, venue de la ville de Paju. Colombie Art Fair aligne cette année 143 galeries, dont 48% d'étrangères et 40% de nouveaux participants. 22 pays sont représentés, dont pour la première fois l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Colombie (deux galeries), Un pays dont la scène est de plus en plus présente. A découvrir notamment les artistes de la galerie La Balsa Arte, comme Juan Osorno ou Susana Mejia. La galerie Tanit (Beyrouth/Munich) présente un sculpteur venu de Damas, Fadi Yazigi. Mais fidèle au concept d'Art Paris, on trouve aussi des galeries marseillaises (3), bordelaises (2), lilloise, lyonnaise, rennaise et strasbourgeoise. La galerie Françoise Besson, de Lyon, propose ainsi une impressionnante série de photos de Palmyre, prises il y a deux ans par Dolores Marat et développées selon un procédé ancien au charbon dit Fresson. L'année prochaine, Art Paris se tournera vers l'Afrique (Kenya, pays lusophones). Ouverture Même ouverture sur le monde au salon du dessin contemporain "Drawing Now" qui fête ses dix ans avec une participation de 74 galeries, dont 41% d'étrangères et 16 pays représentés. Le salon consacre son "focus" à l'Allemagne, dont la tradition graphique, particulièrement riche, est toujours vivace avec de remarquables créateurs tels Thomas Mueller (Patrick Heide), Katrin Bremermann, Thomas Böing (galerie Martin Kudlek) ou Wanda Stolle. Dix-neuf galeries présentent dans une section spéciale un artiste émergent, comme l'intriguant Gregory Cumins (galerie de Roussan, Paris) ou l'étrange Tinus Vermeersch (Hopstreet, Bruxelles).

