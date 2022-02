CINEMA Médecin de campagne, un film sensible

Je vous parle aujourd'hui du film Médecin de campagne de Thomas Lilti (Hippocrate) avec François Cluzet.

Thomas Lilti avait réalisé Hippocrate en 2014, qui s'inspirait de ses années d'étude de médecine. Il a ensuite été médecin généraliste et a voulu ici raconter son métier exercé en campagne (il l'a fait lors de remplacements). Et c'est un bel hommage que rend ici l'ancien médecin !

C'est un film sensible et assez touchant sur une problématique très actuelle. Ici en Normandie, nous sommes particulièrement touché par les « déserts médicaux » et quelques explications sont distillés dans le film.

En revanche, ce n'est pas du tout une tribune pour dénoncer cette problématique. J'ai pris ce film comme un ode à une passion et un métier qui soulage le quotidien de nombreuses personnes.

Ce n'est pas un film comique, pas un film à grand spectacle non plus, mais on sort de la salle avec le sourire aux lèvres, à avoir passé un moment rafraîchissant et sincère.

François Cluzet et Marianne Denicourt sont très justes dans leurs rôles. A voir les successions de visite à domicile ou au cabinet médical, je me suis sentie parfois dans un mode documentaire plutôt que fictionnel mais le tout est très agréable et chaleureux.

Médecin de campagne est un film français qui fait du bien, sensible et agréable qui plaira à tous, citadins ou ruraux. C'est un film à voir en ce moment au cinéma.