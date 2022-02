PARIS (AFP). France-Russie: Gignac et Kanté titulaires en Bleu

Au total, Didier Deschamps va procéder à six changements par rapport au onze qui a battu les Pays-Bas 3-2, vendredi à Amsterdam, pour ce dernier rendez-vous des Bleus avant la divulgation de la liste des 23 pour le Championnat d'Europe, le 12 mai. Gignac remplace ainsi Olivier Giroud à la pointe de l'attaque et va tenter de rester dans les petits papiers du sélectionneur au poste d'avant-centre derrière le joueur d'Arsenal, en attendant la décision finale de la Fédération française de football concernant Karim Benzema, mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape et pour l'instant "non sélectionnable". L'attaquant des Tigres de Monterrey (Mexique) sera accompagné devant par Antoine Griezmann et Anthony Martial. Au milieu, Kanté aura droit à sa première titularisation en équipe de France. La révélation de la saison avec Leicester remplace numériquement Blaise Matuidi, ménagé, et évoluera aux côtés des deux indiscutables Paul Pogba et Lassana Diarra. Il devra briller face aux Russes s'il veut être de l'aventure à l'Euro. En défense, Deschamps a effectué deux modifications avec les retours de Mamadou Sakho (axe) et de Bacary Sagna (côté droit), forfait vendredi. Hugo Lloris, mis au repos aux Pays-Bas, retrouve aussi sa place dans les buts et son brassard de capitaine après l'intermède de son N.2 Steve Mandanda. Composition de l'équipe de France: Lloris (cap.) - Sagna, Varane, Sakho, Evra - Pogba, Diarra, Kanté - Griezmann, Gignac, Martial Sélectionneur: Didier Deschamps (FRA)

