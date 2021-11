L'armée de l'air recrute les bacheliers à Caen

2 400 postes doivent trouver preneurs d’ici à la fin de l’année en France. "Sachant que nous cherchons 1 000 sous-officiers, notre recrutement est orienté sur les bacheliers, filières générale et professionnelle, et il y en a pour tous les goûts", explique l’adjudant Rocuet.L’Armée de l’air compte 33 spécialités regroupées au sein de cinq corps de métiers : contrôle aérien, maintenance, renseignement, sécurité et support logistique.

Place aux femmes

Devenir pilote

Une fois sélectionné, chaque engagé se voit proposer un contrat comprenant notamment une formation rémunérée. "Nous recrutons aussi des bacheliers des filières technique ou générale qui souhaitent devenir pilotes", souligne l’adjudant Rocuet. Toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes, dont la proportion augmente pour s’établir aujourd’hui à 23 % des effectifs.