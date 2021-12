Caen. Emploi : Progressis recrute dix conducteurs de ligne en industrie

De la même manière que l'année précédente, le groupement d'employeurs Progressis (réseau de 140 entreprises normandes) lance sa deuxième session de recrutement de conducteurs de ligne automatisés de septembre à mi-décembre. "On ne cherche pas forcément des conducteurs de ligne de métier. On veut des gens passionnés par l'industrie, qui ont peut-être déjà eu des expériences dans ce milieu et que l'on va former sur ce poste", explique Mathieu Thureau, chargé de développement sur le Calvados.

Pénurie de conducteurs de ligne sur le marché

En 2018, cinq conducteurs de ligne, c'est-à-dire des pilotes de lignes de production en industrie, avaient été formés sur l'ensemble du territoire normand. Trop peu pour combler les besoins du secteur. C'est ce qui pousse Progressis à renouveler la demande, mais cette fois-ci pour dix postes vacants. L'idée n'est pas d'offrir un CDI clé en main au candidat, mais de le "former en six mois dans une des entreprises adhérentes et de l'envoyer dans une seconde pour leur proposer un CDI à temps plein l'année N+1".

Ces dix postes seront à pourvoir à l'Aigle (trois emplois), dans le secteur d'Argentan (trois emplois), dans le sud du Perche (deux emplois) et à Caen (deux emplois). Les entreprises partenaires comme les laboratoires Gilbert (Hérouville-Saint-Clair), le Traiteur de la Touques (Orne) ou encore Evergreen Garden Care (Eure) en sont des exemples.

"Le but est de former le candidat sur mesure en fonction du niveau de compétences de base de la personne et le niveau de compétences attendu par les entreprises partenaires", poursuit-il. Comme pour chaque emploi chez Progressis, le candidat travaillera, après cette formation, dans deux entreprises à l'année à proximité de son domicile. Il doit être prêt au travail partagé.

Pratique.Pour postuler : www.progressisge.fr/je-suis-un-candidat/

