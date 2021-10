"On peut devenir pilote de chasse avec un Bac en poche"

Actuellement, chaque armée (Air, Terre, Mer...) dispose de son propre recrutement à Caen. Pourquoi ?

"Nous avons chacun nos prérogatives. Mais nous rejoindrons tous bientôt, d'ici un à deux ans, des mêmes bâtiments au quartier Lorge. Les candidats auront alors toutes les informations au même endroit, sans avoir besoin de chercher."

L'armée de l'Air vient de terminer une campagne de recrutement... Mais vous recrutez toute l'année !

"L'armée de l'Air va recruter 2 000 personnes dans l'année, dont, on l'espère, une soixantaine de sous-officiers (l'équivalent de cadres dans la société civile) dans notre département. Les effectifs des armées sont certes en baisse, mais il n'y a pas moins de recrutement qu'avant. Les campagnes que nous animons servent à insister sur tous les débouchés accessibles dans les armées."

Quels sont les métiers de l'armée de l'Air ?

"Il existe une cinquantaine de métiers, du mécanicien à l'informaticien au pilote de chasse, en passant par le contrôleur ou le fusilier commando."

Le pilote de chasse est un peu votre faire-valoir... Comment le devient-on ?

"Mais tout seul, le pilote ne peut rien faire ! Vous savez, on peut devenir pilote avec seulement un Bac en poche ! Le recrutement et les compétences demandées à un élève officier du personnel naviguant que pour pour un sous-officier. Mais nous voulons véhiculer des valeurs de confiance et de solidarité : le pilote qui va rentrer dans son avion doit avoir une confiance aveugle dans les personnes qui travaillent autour de lui."

Quelles sont les critères de sélection ?

"Pour devenir sous-officier chez nous, il faut avoir moins de 24 ans, avoir un niveau entre Bac et Bac+3 et une grosse motivation. Ensuite, il faut satisfaire aux exigences médicales, psycho-techniques, et physiques. Nous recherchons surtout des sous-officiers, notamment dans les domaines électroniques et informatiques. J'invite tous les jeunes qui répondent à ces critères à nous répondre : il y aura de la place pour eux."

Peut-on faire carrière dans l'armée de l'Air ?

"Je suis un bon exemple : ça fait 32 ans que je suis militaire ! Ce qu'on demande d'abord aux jeunes, c'est de venir faire un contrat de 5 ou 6 ans. Si ça leur plait, ils peuvent rester, sinon, ils peuvent partir et bénéficier d'une aide à la reconversion. Ca permet d'avoir une expérience professionnelle riche. Heureusement, certains y trouvent leur bonheur !"