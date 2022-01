Vous pourrez les retrouver à 10h, 12h, 14h et 16h. À 18h (ou 20h pendant les trois nocturnes), les musiciens offriront un medley de 50 mns aux spectateurs où ils joueront des morceaux des six décennies du rock moderne. Au programme : des reprises des standards du rock, des fivties d'Elvis Presley aux nineties de Nirvana et Oasis en passant par les sixties des Who et Rolling Stones (photo).