La foire de Rouen commence ce week-end avec ses 650 exposants

Quatre univers

Au-delà de l'exposition spéciale Rock Story, 60 ans de légende, la foire se divise comme à l'accoutumée en quatre univers différents. "Il y aura celui dédié aux équipements de la maison, qui représente le gros du contenu de la foire, celui sur les vins et le terroir, le troisième sur les loisirs, la mode et le bien-être et le dernier sur l'artisanat", énumère Carine Fouquier, directrice de Rouen Expo Événements et organisatrice de la foire. Les visiteurs peuvent également visiter un village de l'artisanat pour y découvrir une cinquantaine de savoir-faire différents.

Journées thématiques

À chaque jour sa thématique spéciale. Les vendredi 25 et samedi 26 mars, le Comité Régional Olympique et Sportif organise des initiations à différents sports, du volley au billard en passant par le basket et le bowling. Dimanche 27 mars, les créateurs normands exposent leurs savoir-faire. Lundi 28 mars, "les 3 000 premières femmes à venir peuvent entrer gratuitement. Cela représente une matinée", résume Carine Fouquier. Mardi 29 mars, c'est la journée de l'emploi et de l'apprentissage : les apprentis et demandeurs d'emploi bénéficient d'une entrée gratuite sur présentation d'un justificatif. Les mercredi 30, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril, le 8e salon régional des mini-entreprises fait découvrir aux visiteurs 86 projets imaginés par des jeunes de 14 à 25 ans. Enfin, les samedi 2 et dimanche 3 avril, place au village médiéval, constitué à l'occasion du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings qui a vu Guillaume le Conquérant s'emparer du royaume d'Angleterre. Au programme : costumes d'époque, artisans qui travaillent le cuir, la pierre ou le bois, pâtisseries et boissons médiévales…

L'expo Rock Story

C'est l'attraction phare de cette foire. L'exposition Rock Story, 60 ans de légende, s'installe sur 1 200m2. "Un grand connaisseur sera présent le samedi 26 mars dans l'après-midi, c'est Philippe Manœuvre", se réjouit Bruno Bertheuil, maire-adjoint en charge des manifestations publiques à la Ville de Rouen. Le célèbre critique rock parraine cette exposition dont il loue les mérites : "Il n'y avait jamais eu d'exposition retraçant l'histoire du rock de 1954, avec le premier 45 tours d'Elvis, en passant par les Beatles, les Rolling Stones ou les grands festivals de l'histoire du rock." Carine Fouquier renchérit : "L'exposition s'arrête à Daft Punk. Tous les styles et les univers sont représentés." Des photos historiques, des documents, des 45 tours, des guitares Fender sont ainsi exposés. Pour Bruno Bertheuil, "c'est un véritable retour en enfance".



Des animations sont proposées en rapport avec le thème. Le samedi 2 avril, une grande soirée rock est organisée. Ceux qui viennent déguisés en stars du rock pourront entrer gratuitement. Le groupe Cashtoners, qui reprend les standards du genre, se produit 20 mns tous les jours. Enfin, un professionnel pourra vous coiffer gratuitement comme à la grande époque des rockers. En avant la banane !

Pratique.

- Les horaires. La foire est ouverte tous les jours du vendredi 25 mars au mercredi 3 avril de 10h à 20h sauf le 3 avril où les halls fermeront à 19h. Trois nocturnes sont proposées aux visiteurs : le samedi 26 mars, le vendredi 1er et le samedi 2 avril, la foire fermera à 22h.

- Les tarifs. L'entrée plein tarif vous coûtera 7€. Le tarif réduit (notamment via la billetterie en ligne sur www.foirederouen.fr) vous permet d'entrer pour 5€. Les jeunes de 12 à 17 ans n'auront qu'à débourser 1,50€ tandis que l'entrée est gratuite pour les moins de 11 ans. Chaque jour, la dernière heure de visite est gratuite.

- Y accéder. Pour vous rendre au Parc-Expo, rendez-vous au 78, avenue des Canadiens à Grand-Quevilly. Le parking de 4 200 places est gratuit. En transports en commun, privilégiez les lignes F1 et 32, terminus Zénith Parc-Expo.