Rouen. Fous de Lego, Stéphane et Didier exposent leurs créations à la Foire de Rouen

Depuis près de 20 ans, Stéphane et Didier se passionnent pour les petites briques de construction et créent eux-mêmes des structures magistrales. Avec leur groupe, les deux compères exposeront leurs plus belles oeuvres du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017, à l'entrée de la Foire de Rouen (Seine-Maritime).