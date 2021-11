1100 ans de la Normandie: Participez à chasse au trésor des vikings dans les entreprises normandes

Les entreprises locales s’associent à l’anniversaire de la Normandie avec une chasse au trésor originale, interactive et ludique, à destination d’un public familial. Il s’agira, pour les participants, de partir à la découverte des savoir-faire ancestraux normands, tout en éveillant leurs cinq sens. A vous de découvrir les trois énigmes dissimulées dans les 61 entreprises du réseau « Tourisme et Découvertes des Entreprises ». A la fin de la saison, un tirage au sort décidera de l’attribution d’un lot… digne d’un cadeau d’anniversaire !

Prix à gagner



* 1er prix : Deux jours de remise en forme aux Thermes de Bagnoles-de-l’Orne (valable pour 2 adultes comprenant 2 demi-journées de soins par personne ainsi que 2 nuits et les petits déjeuners offerts dans un hôtel du club hôtelier de Bagnoles-de-l’Orne.)



* 2e prix : Une journée en « zoobservatoire » au parc zoologique de Cerza (valable pour 2 adultes et 2 enfants comprenant les entrées du zoo, la nuit dans un Lodge ainsi que les petits-déjeuners.)



* 3e prix : Un week-end « Bienvenue à la Ferme » (valable 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants à la ferme des Gosselins, avec petits-déjeuners et visite de la ferme plus 4 entrées pour le phare de Gatteville.



Contact & réservations : CLIC - Tourisme de découverte des entreprises - 6 rue des Roquemonts 14053 CAEN Cedex 4

Téléphone filaire : 02 31 47 22 47

Mail : vberthelot@cra-normandie.fr

Les dépliants pour participer à la chasse au trésor et noter les indices avant l'énigme finale sont à se procurer dans les offices de tourisme de la région.

Toutes les infos sont à retrouver sur http://www.happybirthdaynormandie.com

Ecoutez Vincent Berthelot expliquer le déroulement de cette chasse au trésor (lecteur en haut de l'article):