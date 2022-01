Le mouvement européen de Seine-Maritime "appelle tous ceux et toutes celles qui souhaitent manifester leur indignation et leur solidarité avec les victimes innocentes de cette violence aveugle et lâche" à un rassemblement place de la Cathédrale, à Rouen, à 18h, mercredi 23 mars.

Des collectivités ont déjà manifesté leur soutien à la Belgique et aux Belges. À Caudebec-lès-Elbeuf, la municipalité a déployé le drapeau belge sur la façade de l'Hôtel de Ville.