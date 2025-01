Mort d'une cycliste à Rouen. Entre 300 et 400 personnes rassemblées devant le musée des Beaux-Arts ce samedi

Entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées ce samedi 18 janvier à Rouen en hommage à la cycliste de 29 ans décédée. Mardi 14 janvier, une camionnette a percuté trois femmes cyclistes, l'une d'elles, âgée de 29 ans, a perdu la vie, et les deux autres, âgées de 32 et 30 ans, ont été blessées.

Trois cyclistes percutées par une camionnette

Mardi 14 janvier, une quadragénaire a percuté avec son véhicule trois cyclistes dans le centre-ville de Rouen avant de prendre la fuite et d'être interpellée avec, en sa possession, des armes de catégorie C [armes à feu nécessitant un permis] et D [qui peuvent être achetées et détenues librement sous conditions, par exemple bombe lacrymogène ou arme de collection]. Une des cyclistes, âgée de 29 ans, est décédée peu après de ses blessures. Le parquet de Rouen a annoncé vendredi la mise en examen de la conductrice pour "meurtre et tentative de meurtre".

Entre 300 et 400 personnes rassemblées

Ce samedi 18 janvier, entre 300 et 400 personnes ont rendu hommage aux victimes, déposant une cinquantaine de vélos par terre. Elles se sont réunies devant le musée des Beaux-Arts de Rouen. "Nous sommes face à un cas de violence routière et culturelle contre les cyclistes", a dénoncé Guillaume Grima, responsable légal de l'association rouennaise de cyclistes Sabine.

Les manifestants ont ensuite marché ensemble jusqu'au lieu de l'accident où ils ont déposé un vélo recouvert de peinture blanche, avec un petit écriteau sur lequel est écrit : "Pensées pour toutes les victimes de la violence routière", en présence de proches de la cycliste tuée.

Avec AFP