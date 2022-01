C'est une première à In'Tech, la "pépinière d'entreprises numériques", située à l'entrée du site universitaire d'Alençon: des étudiants y organiseront ce mardi soir 29 mars : une soirée"Start-And-Up".

Autrement dit: une rencontre entre porteurs de "projets numériques", quels qu'ils soient, étudiants ou non, avec des professionnels et experts, pour jauger de la "faisabilité" de leur projet.

Le but et que de simples idées soient concrétisées.Mais aussi au-delà, de permettre la rencontre de deux mondes: celui des porteurs de projets, et le monde économique et industriel.

Julien est l'un des étudiants de l'ISF qui pilotent cette soirée:

Première soirée "Star&Up" sur le site universitaire d'Alençon

Soirée "Sart-And-Up" à la pépinière d'entreprises numériques CCI In'tech, site universitaire de Montfoulon, à partir de 18h, sous forme de speed-dating de chacun 15mn.