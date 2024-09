[En images] Rouen. Une nouvelle pépinière de start-up ouvre ses portes près du CHU

"Ce n'est pas encore la Silicon valley mais ça prend forme", lance Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole Rouen Normandie lors de l'inauguration jeudi 12 septembre. Avec Seine Néopolis, installée sur le campus santé à quelques pas du CHU, le réseau Rouen Normandie création inaugure sa 5e pépinière en plus de trois hôtels d'entreprises dans six communes de la Métropole. Sur 1 200m2, cette nouvelle pépinière offre 14 bureaux, 11 open space, quatre laboratoires équipés et toute une série de services pour des start-up dans le domaine de la recherche, et plus particulièrement pour accueillir des projets innovants dans le monde de la santé.

Le Réseau Rouen Normandie création, mis en place par la Métropole propose des hébergements sur huit sites désormais. Il rassemble 130 entreprises et représente 900 emplois sur le territoire.

Les locaux de Seine Néopolis reprennent tous les codes des pépinières avec du mobilier moderne et fonctionnel, qui permet de travailler dans des bureaux ou en open space avec des endroits pour s'isoler ou se détendre.

Des synergies rapides

D'où l'emplacement au sein du campus santé de Rouen. "L'espace réunit différents organismes au sein d'un même lieu, donc quand on accueille les start-up, elles ont la proximité du CHU, du club santé, de Rouen Normandie création et les nôtres", insiste Sophie Le Bricq, présidente de Normandie incubation. Seize start-up sont déjà installées dans ces locaux ultramodernes et bien équipés. "L'avantage, c'est d'être dans un écosystème d'entrepreneurs, qui accélère la résolution de problèmes et la mise en contact avec un réseau", abonde François Jeanmaire, président de Tao performance, spécialisée dans les énergies renouvelables pour le maritime de plaisance.

Les start-up installées au sein de Seine Néopolis se retrouvent au cœur d'un écosystème, sur le campus santé, à deux pas du CHU ou du centre Henri Becquerel, avec tous les services liés à la création d'entreprises à proximité.

Installée au sein de Seine Néopolis, la start-up est spécialisée dans les énergies renouvelables pour le maritime de plaisance. Cet équipement réalise un pilotage centralisé autonome pour plusieurs sources d'énergie.