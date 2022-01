Alençon/Médavy : Victoire du Kenyan Kirui en 49'14''

La course à pied Alençon/Médavy de 15 km 800 et une arrivée redoutée, en haut de la foret d'Ecouve a été remportée par le Kenyan Felix Kirui en 49'14, devant le double vainqueur de l'épreuve, le Burundais Abraham Niyonkuru (49'33'') privé d'un triplé historique sur cette course. Il avait remporté la semaine dernière les foulées de Bayeux. .

Angelo Bottereau de la Bayard Argentan a terminé 11ème, à 55'02''.

Quelques 3 000 participants cette année pour la 43ème édition de cette course.