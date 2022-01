Graines et greffons... Tous au jardin à la Ferme Musée du Cotentin

Avec l'association des croqueurs de pommes de la Manche et les Jardiniers amateurs de la Manche, pensez à votre jardin et à vos arbres fruitiers avec l'arrivée du printemps. Au programme : présentation et vente de greffons, greffage sur table, troc de graines, découverte de la permaculture en butte, conseils en jardinage, expo-vente de poteries du jardin, ...



Vous pourrez également visiter le musée, ses expositions et son parc agricole.



Toutes les infos ICI



Ecoutez, Marie-Laure Villette, responsable de la Ferme Musée du Cotentin.

Tous au jardin Impossible de lire le son.