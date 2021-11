Idées loisirs Normandie : Week-end du 18 et 19 juin

A Carentan, l'association de prévention routière « Teddy et ses potes » organise une Reconstitution d'accident avec les Fermax, cascadeurs n°1 en France. Un concours gratuit sera organisé pour les adolescents à partir de 15 ans et le vainqueur se verra offrir par l'association et l'auto école Besnard une conduite accompagnée. Venez assister à la manifestation à 14h place du marché aux bestiaux .

Demain, c'est « La Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins ». Cet événement national offre l’opportunité de découvrir des sites patrimoniaux ou des savoir-faire traditionnels grâce à de nombreuses animations : visites de sites, circuits de découverte, expositions, dégustations, démonstrations de savoir-faire, conférences, ... Évidemment la Base Normandie participe à l'événement et vous pourrez profiter de tout plein d'animations gratuites. Visitez par exemple le moulin de Barenton ou Saint James, profitez des ateliers « p'tits meuniers » à Fierville les mines, participez au rallye d'Isigny sur mer... Le programme de toutes ces animations gratuites est à retrouver sur le site www.journeedupatrimoinedepays.com

Ce soir à la Ferme Culturelle du Bessin, un dîner concert à Esquay sur seulles.

De la course à pied tout au long de ce week-end à Caen dans le cadres des courants de la Liberté, course jeune, de roller, le 10 km, le semi-marathon et le marathon, l'épreuve reine dimanche dès 9h depuis Courseulles sur Mer pour une arrivée au Mémorial. Ne manquez pas non plus le grand RDV des femmes avec la célèbre Rochambelle ou plus d'une dizaine de milliers de sportives sont attendues. Toutes les infos sur lescourantsdelaliberte.com

Ce matin, Dans le cadre de l’échange « Ifs aime le vélo », un atelier réparation gratuit et une possibilité de marquage de son vélo (avec l’aide du conseil général) vous est proposé par l’association véloservices. Chaque vélo aura bien sûr sa propre identité. Gratuit. Ca se passe de 10h à 13h place Debussy à Ifs.

Du rugby aujourd'hui avec une journée exceptionnelle à Saint Sauveur le Vicomte dans le Cotentin. Au stade l'Abbé Boudet, match entre une sélection normande et l'équipe professionnelle du Stade Français à 15h30 ! Également Toute la journée, de nombreux matchs (féminins et jeunes), une séance de dédicace des Dieux du stade et des animations dès 11h30.

Tout ce week-end, c'est la foire de l'été à Condé sur Vire. Pour la 1ère fois, des dizaines d'exposants d'univers différents se réuniront à la salle Condé espace. Vous trouverez tout pour votre maison, le jardin, les loisirs, la mode, mais aussi des créateurs et des artisans gastronomiques. Aujourd'hui Pascal le Grand frère, que vous avez pu voir sur TF1 sera en dédicace au stand Planet'R et demain ce sera vide-greniers de particuliers. La foire de l'été est ouverte de 10h à 19h aujourd'hui et demain. Entrée gratuite. Plus d'infos sur tendanceouest.com

Plusieurs villes de la région célèbrent la Saint Jean ce week-end.

A Percy concert gratuit des Hot Rod à 21h et feu d'artifice à 23h. Demain défilé de chars accompagnés de la fanfare sur le thème des événements du 20ème siècle à 14h30. Puis à 22h on fait le feu de la Saint Jean. Une fête foraine s'installe tout le week-end.

Et depuis hier, Agneaux célèbre aussi la Saint Jean. Foire à tout /vide greniers toute la journée avec la musique de la fanfare de Cérences. A 19h apéro concert et ne manquez pas le grand-feu d'artifice sur le thème des années 60 qui sera tiré à 23h30.

A Cherbourg c'est le lancement de l'exposition sur le dessinateur Moebius, le père des bandes dessinées Blueberry. Il a également participé à la conception graphique de nombreux films comme Alien, le 1er volet de Tron, Abyss, Space Jam ou encore Le 5ème élément de Luc Besson. Cette expo ouvre ce week-end et jusqu'à la fin de l'année au musée Thomas Henry de Cherbourg

Ne manquez pas ce soir le concert des bonnets d'Anes à Bayeux. Le groupe normand sera accompagné en 1ère partie par « Du bruit dans le plancher ». Une bonne soirée en perspective, c'est à l'auditorium de Bayeux à 20h30. Entrée 5euros, billets sur place ou à l'espace musical de Bayeux.

Au village Oxylane de Mondeville, on vous fait découvrir les sports de précision.

Ca se passe tout l'après midi , de 14h à 18H. Chaque heure, une discipline différente vous sera présentée:on commence avec l' Initiation arbalète, Tir a l'arc à ventouse, Sarbacane et Y golf. Sur place mais dans un autre style, venez vous initier au Waveboard et à la trottinette de 16h30 à 17h30 en présence d'un COACH. L'inscription est par contre obligatoire. C'est à Mondeville.

Si vous avez toujours rêver de participer à un festival de l'intérieur, c'est possible avec Chauffer dans la noirceur. Le festival du même nom se déroule du 14 au 16 juillet à Montmartin sur Mer. Rejoignez l'équipe des bénévoles dans votre domaine de prédilection en vous inscrivant ce week-end. En effet, demain est une journée d’inscription pour être bénévole et rejoindre la tribu Chauffer dans la noirceur pour participer à l’organisation de la 19e édition du festival. C'est à 15h au local de l'association (1 rue du Rey à Montmartin/Mer). Toutes les infos à retrouver sur tendanceouest.com

Aujourd'hui, c'est le festival « Musik à Domf » à Domfront. De 16h à 20h, venez découvrir des groupes « juniors » et puis à partir de 20h30, applaudissez « les décalés du bocage » avant leur venue mardi au Tendance Live Show de Saint Lô. Il y aura aussi Quand la diva s'en va et la place du kif. Entrée 2 euros, le show se passe dans un Champ proche de la rue Halte de Saint Front situé à proximité de la Zone d’activité du gué Thibout à Domfront.

Un événement à ne pas manquer en début de semaine prochaine : le Tendance Live show ! C'est mardi, dans 3 jours, le plus grand concert organisé à l'occasion de la fête de la musique en Basse-Normandie avec Anne-Flore, Mickaël Piquerey, Les Décalés du bocage, Gilles Luka, Mathieu Bouthier, Oldelaf, Ycare ou encore la formation américaine aux 35 millions d'albums vendus : Cock Robin, rendez-vous sur la plage verte, aux pieds des remparts de saint Lô dès 18h30. Concert gratuit de plus de 6h avec un feu d'artifice pour clôre la fête et fêter en beauté les 29 ans de votre radio.

Puis dès la fin du concert, rejoignez-nous pour l'After Tendance Live au nouveau bowling de St Lô avec le DJ Mathieu Bouthier aux platines, les pistes de bowling seront également ouvertes et l'entrée sera gratuite pour tous. Toutes les infos sur tendanceouest.com