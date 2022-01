Séoul (AFP). Jeu de go: la machine met le champion du monde K-O

Le programme, AlphaGo, a remporté sa troisième manche dans une série de cinq parties à Séoul contre Lee Se-Dol, qui domine le jeu de go depuis une décennie. M. Lee, qui s'était déclaré confiant avant le tournoi de pouvoir battre la machine, est maintenant acculé à se battre pour éviter une défaite écrasante dans les deux dernières parties, qui doivent se dérouler dimanche et mardi à Séoul. "AlphaGo a joué de manière consistante du début jusqu'à la fin, alors que Lee, qui n'est qu'un être humain, s'est montré par moments vulnérable", a commenté l'un des anciens entraîneurs du champion sud-coréen, Kwon Kap-Yong. "La machine prenait de plus en plus l'avantage à mesure que le match progressait", a-t-il ajouté. Le match est doté d'un prix d'un million de dollars, qui va maintenant être versé à des causes caritatives puisque c'est la machine DeepMind qui l'emporte. Cette machine surpuissante avait pulvérisé 5-0 en octobre le champion d'Europe Fan Hui. Mais, vu la différence de niveau entre ce dernier et Lee Se-Dol, rares étaient les experts de ce jeu inventé il y a environ 3.000 ans en Chine qui avaient enterré d'avance les chances du champion du monde. Les créateurs d'AlphaGo s'étaient pourtant montrés confiants, faisant valoir que leur bébé, qui utilise des algorithmes lui permettant d'apprendre de son expérience, était encore plus fort qu'à l'automne. - Test des progrès de l'IA - Au-delà, ce match sur cinq jours est aussi un test des progrès effectués depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). DeepMind, filiale de Google qui a développé ce programme, avait comparé le jeu de go à l'"Everest" de l'intelligence artificielle. Le résultat du match était au moins aussi attendu à cet égard que celui qui s'était soldé, en 1997, par la défaite du champion du monde d'échecs Garry Kasparov contre l'ordinateur Deep Blue d'IBM. Mais le défi semblait bien plus relevé pour la machine au jeu de go, dans lequel deux adversaires tentent d'occuper le plus d'espace sur un plateau quadrillé en plaçant alternativement des pions (pierres) noirs et blancs. La taille du tablier -19 lignes sur 19- offre un nombre incalculable de configurations possibles -davantage qu'il n'y a d'atomes dans l'univers, dit-on. Ce qui signifie que l'intuition et la créativité sont essentielles pour gagner à très haut niveau. Deux domaines dans lesquels l'humain, croyait-on, était nécessairement supérieur à la machine. Le programme de Google utilise notamment "l'apprentissage profond" (Deep learning), méthode d'apprentissage automatique conçue sur la base de couches de "neurones" artificiels, imitant ceux du cerveau humain. Cette technique, conjuguée à l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et à la disponibilité d'énormes bases de données sur lesquelles entraîner les machines, a permis des avancées considérables. La bataille suscite un intérêt tel en Asie qu'elle est diffusée en direct par des télévisions sud-coréenne, chinoise et japonaise, ainsi que sur internet

