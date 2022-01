Séoul (AFP). Jeu de go: victoire surprise du champion du monde face à l'ordinateur

Lee Se-Dol a pu terrasser AlphaGo après un match plein de suspense à Séoul qui a duré près de cinq heures, quatrième manche d'un tournoi dont les trois premières avaient été remportées par la machine. Le grand maître du jeu de go, qui jouait pour l'honneur, avait mal démarré la partie dimanche mais a pris de l'avance vers la fin, poussant AlphaGo à déclarer forfait. Le champion, âgé de 33 ans, est l'un des plus grands joueurs dans l'histoire moderne de ce jeu inventé il y a près de 3.000 ans en Chine. "Je suis tellement heureux (...) cette victoire n'a pas de prix, je ne l'échangerais pour rien au monde", a déclaré en souriant, Lee Se-Dol, qui a été acclamé par l'audience. "Je ne peux pas dire que je n'ai pas été blessé par les trois dernières défaites (...) mais j'ai apprécié chaque instant" de ce tournoi. Avant le tournoi, M. Lee, qui a dominé ce jeu de stratégie depuis une décennie, s'était déclaré certain de pouvoir battre la machine mais avait dû reconnaître par la suite qu'AlphaGo était "trop fort". Le tournoi est doté d'un prix d'un million de dollars, qui va être versé à des causes caritatives puisque c'est la machine DeepMind qui l'a emporté dès samedi. Qualifié de "match du siècle" par les médias locaux, le tournoi était suivi par des dizaines de millions de passionnés du jeu, surtout en Asie du sud-est. - 'Trop fort pour AlphaGo' - "Lee Se-Dol a joué de façon extraordinaire, il était trop fort pour AlphaGo", a reconnu Demis Hassabis, directeur général de DeepMind, qui a développé l'ordinateur. L'ordinateur "jouait bien, puis, à cause du jeu magnifique de Lee, il a été sous pression et fait quelques erreurs", a-t-il ajouté. "Mais nous en sommes heureux car c'est pour cela que nous sommes venus ici, pour tester AlphaGo et ses limites et découvrir ses faiblesses", a-t-il dit. Parmi les faiblesses, il a souligné la difficulté de l'ordinateur à réagir à certains mouvements de l'adversaire, qui mènent à de nouvelles erreurs. Le tournoi étalé sur cinq jours, qui doit s'achever mardi, montre les énormes progrès effectués depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le résultat du match était au moins aussi attendu à cet égard que celui qui s'était soldé, en 1997, par la défaite du champion du monde d'échecs Garry Kasparov contre l'ordinateur Deep Blue d'IBM. Mais le défi semblait bien plus fort pour la machine au jeu de go, dans lequel deux adversaires tentent d'occuper le plus d'espace sur un plateau quadrillé en plaçant alternativement des pions (pierres) noirs et blancs. DeepMind, filiale de Google qui a développé ce programme, avait comparé le jeu de go à l'"Everest" de l'intelligence artificielle.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire