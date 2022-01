Séoul (AFP). Jeu de go: victoire décisive d'un ordinateur contre le champion du monde

Le programme, AlphaGo, a remporté sa troisième victoire consécutive dans une série de cinq parties à Séoul contre Lee Se-Dol, qui domine le jeu de go depuis une décennie. M. Lee, qui s'était déclaré confiant avant le tournoi de pouvoir battre la machine, est maintenant acculé à se battre pour éviter une défaite écrasante dans les deux dernières parties, qui doivent se dérouler dimanche et mardi à Séoul. "AlphaGo a joué de manière consistante du début jusqu'à la fin, alors que Lee, qui n'est qu'un être humain, s'est montré par moments vulnérable", a commenté l'un des anciens entraîneurs du champion sud-coréen. DeepMind, filiale de Google qui a développé ce programme d'intelligence artificielle, avait comparé le jeu de go, inventé il y a environ 3.000 ans en Chine, à l'"Everest" de l'intelligence artificielle.

