Ben Affleck réalisera "Ne le dis à personne" version anglo-saxonne!

Le cinéaste américain Ben Affleck s'est vu confier la réalisation de l'adaptation anglo-saxonne du roman d'Harlan Coben, Ne Le Dis à Personne. Guillaume Canet avait dirigé une version française en 2006, récompensée de quatre Césars. Ne Le Dis à Personne ne s'impose toutefois pas comme une priorité dans l'emploi du temps de Ben Affleck. L'acteur-réalisateur mettra auparavant en scène Argo, drame politique situé dans les arcanes de la crise iranienne des otages en 1979.



L'acteur irlando-américain Liam Neeson reprendra le rôle de Ra's al Ghul dans le dernier volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan baptisé The Dark Knight Rises. Leader de la Ligue des Ombres le personnage était censé avoir trouvé la mort dans Batman Begins sorti en 2005. En cours de tournage, The Dark Knight Rises sortira en juillet 2012 dans les salles mondiales. Les studios Warner Bros. produisent le film inspiré du personnage des éditions DC Comics. D'autres super-héros de la maison d'édition arriveront en salles prochainement, à l'image de Green Lantern attendu en août dans l'Hexagone, et Superman, de retour fin 2012.



Selon le box-office cinéma en france, X-Men : le commencement reste en tête du classement pour la deuxième semaine consécutive avec 533.751 entrées. Le long métrage sur l'opposition des mutants Magneto et Charles Xavier devance encore Pirates des Caraïbes 4. Le film mené par Johnny Depp et Penélope Cruz occupe la deuxième position avec 508.411 spectateurs. Avec 415.276 entrées, Very Bad Trip 2 se maintient dans le tiercé de tête.