Handball: Oissel MRNHB prend sa revanche contre Rennes

Après un match aller en Bretagne où les Normands s'étaient inclinés, les joueurs de Stéphane Moualek se sont bien ressaisis lors du match retour.

Ce sont les Bleus qui se mettent les premiers en évidence sur un penalty inscrit par le capitaine Yannis Mancelle mais les Bretons reviennent rapidement à égalité en ce début de match. A la 8ème minute le score est encore de 1-1 grâce aux arrêts du gardien breton malgré une nette domination normande.

Le début de match est très serré et ce sont les joueurs de Stéphane Moualek qui réussissent à faire une première fois le break (5-3) après la 15ème minute de jeu. Les joueurs de l'agglomération rouennaise parviennent à faire un peu plus le trou grâce à un nombre d'interceptions bien transformées. A la mi-temps, le score est à l'avantage des Normands 13-6.

Dix buts d'écart

Dès le retour de la pause, les Bleus ne relâchent pas l'étau et accentuent leur avance grâce à deux nouveaux buts d'entrée. Malgré l'expulsion de Morgan Staigre pour un nombre trop important d'expulsions temporaires de deux minutes, le score se creuse encore pour se terminer avec une différence de dix buts.

Au classement, rien ne change avec la victoire de Caen sur son parquet face à Gonfreville l'Orcher 30-21, l'écart reste de quatre points pour Oissel MRNHB toujours 2ème.

Maximilien Tike: " On a fait une bonne partie. On a rien lâché. On avait une bonne revanche à prendre par rapport au match aller. On s'était fait un peu taper dessus, du coup on a voulu leur montrer qu'on était a domicile et que c'était une erreur de perdre là bas. On a défendu fort. C'était un vrai combat. On lâche rien, on attend un faux pas de Caen. On attend aussi le match retour, les cartes sont entre leurs mains, on fera notre maximum et on verra ce qu'il va se passer."

Stéphane Moualek: " On avait à coeur de faire mieux qu'au match aller où on avait fait une piètre prestation. Ca n'enlève rien à la qualité de Rennes qui a une des meilleures défenses du championnat. On devait montrer les vraies qualités du groupe. On avait préparé le match. On a très bien défendu, ça a rendu le match plus simple face au meilleur gardien de la poule. On est encore présent et on va se battre. On est encore à l'affut, on reste ambitieux. Le match contre Caen sera décisif enfin je l'espère qu'on n'aura pas lâché des points avant."