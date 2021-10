Rencontre importante de bas de classement pour les joueurs du Oissel Rouen Métropole Handball (Seine-Maritime) qui reçoivent au Kindarena l'équipe de Créteil (Val-de-Marne) pour le compte de la 10e journée de Nationale 1 dimanche 20 novembre 2016 à 16h.

Le match de la peur

Respectivement 7e et 8e au classement, les deux équipes livreront un match dans l'optique de s'éloigner le plus possible de cette dernière place. Revigorés après leur dernière victoire à Rennes 29-25, les Bleus de Stéphane Moualek auront à coeur d'enchaîner avec une seconde victoire consécutive.

Léger avantage pour les Normands

Du côté du club francilien, les résultats ne sont pas au rendez-vous non plus. Créteil reste en effet sur une lourde défaite à domicile face à Amiens (40-33). Et pourtant, le club francilien n'a remporté qu'une victoire cette saison et c'était contre le club Nnrmand lors de la 3e journée (30-27).

Un match important dans la lutte pour éviter une éventuelle relégation.

Pratique. Dimanche 20 novembre 2016, à 16h au Kindarena, ORMHB-Créteil.

