Handball, Nationale 1 : Rouen termine sa saison sur une défaite

C'etait donc le clap de fin de la saison 2015-2016 pour les joueurs du Bleus du Métropole Rouen Normandie Handball (Seine-Maritime). Samedi 28 mai 2016, ils se sont inclinés lors de cette dernière journée de la poule 2 du championnat de National 1, dans un match sans enjeu au classement face à Amiens (Somme) 30-29.

Le leader Caen (Calvados) était déja assuré de terminer à la première place et de disputer les barrages pour la Pro 2 et termine avec une avance de six points au classement. Derrière le club de l'agglomération rouennaise, on retrouve un autre club Normand, le SM Vernon (Eure) qui complète le podium avec deux points de retard sur les joueurs de Stéphane Moualek.

Avec une même deuxième place que la saison passée, le club normand tentera de faire mieux la saison prochaine en se qualifiant pour les barrages de la Pro D2.