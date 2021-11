Sorties cinéma de la semaine du mercredi 15 juin

Ce sont aujourd'hui les nouvelles sorties cinéma !





Kung Fu Panda 2

Le film événement, c'est « Kung Fu panda 2 » que vous avez peut-être pu voir en avant-première ce week-end dans les salles bas normandes.

Le panda Po est maintenant un guerrier du dragon et accomplit son rêve en protégeant les citoyens à l'aide de ses compagnons maitres du kung-fu. Mais un ennemi fait son apparition et veut prendre le contrôle de la Chine tout en anéantissant le kung-fu à l'aide d'une curieuse machine. Po devra explorer son passé pour tenter de trouver une solution qui puisse sauver l'empire. Regardez cet extrait entre Po et le grand maître Shifu :



Insidious

Place maintenant à l'horreur et l'épouvante avec le film Insidious. Une famille américaine sans histoire de 3 enfants emménagent dans une nouvelle maison et l'ainé des enfants tombe tout d'un coup dans le coma, pour une raison inconnue. Peu après des phénomènes paranormaux surgissent dans la maison. D'après un médium, ce sserait des créatures maléfiques qui voudraient prendre le contrôle de l'âme de l'enfant qui évolue entre la vie et la mort. Le père, Josh, va devoir vivre une expérience extra-corporelle pour sauver son fils. Voici un aperçu avec la bande-annonce :



L'affaire Rachel Singer

On termine avec le thriller « L'affaire Rachel Singer » avec Helenn Mirren et Sam Worthington. 3 agents du Mossad, 2 hommes et une femme Rachel, ont participé à une opération en 1965 pour capturer un nazi-chirurgien responsable d'horribles expériences sur les juifs durant la 2nde guerre mondiale. La mission s'achève finalement avec son meurtre mais les agents sont accueillis en héros. 30 ans plus tard, leur aura reste forte, Rachel a sorti un livre traitant de 'opération mais un homme en Ukraine dit être le nazi qu'il recherchait. Elle va alors partir à sa recherche. Regardez ce qui l'attend:

