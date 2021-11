Sorties cinéma de la semaine du mercredi 22 juin

Voici pour vous ma sélection des sorties cinéma de la semaine avec 3 films et leurs extraits.



BLITZ

On commence avec un thriller d'action « Blitz ». Le héros est incarné par Jason Statham. C'est un flic londonien aux méthodes atypiques qui va tout faire pour retrouver un tueur en série qui ne s'en prend qu'aux policiers. Il n'hésitera pas à franchir les limites pour arrêter le massacre. Ce film est une adaptation du 4ème roman de la série consacré au policier Brant.

Regardez cet extrait où le tueur prend contact avec la presse :



OMAR M'A TUER

On passe à un film dramatique français inspiré de faits réels. « Omar m'a tuer » est de Roshdy Zem avec Sami Bouajila et Denis Podalydès. On revivra cette affaire de 1991 où le jardinier d'une vieille dame assassiné a été accusé car son nom était inscrit sur le mur avec le sang de la victime. Voici un avant-goût avec la bande-annonce :



DUCOBU

Et on termine par un autre film français mais une toute autre ambiance, puisque c'est une comédie. L'élève Ducobu, de la BD de Zidou et Godri du même nom. Ducobu est un cancre qui essaye de copier à chaque contrôle sur sa voisine Léonie Gratin, la 1ère de la classe. Mais Mr Latouche, l'instituteur incarné par Elie Semoun veille au grain. Voici un extrait qui vous permettra de faire connaissance avec cet instituteur :



