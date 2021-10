Sorties cinéma de la semaine du mercredi 25 mai

Voici pour vous ma sélection des sorties cinéma de la semaine en ce mercredi :





Very bad trip 2

Commençons avec la suite d'un film qui avait surgi de nulle part en 2009 et qui avait marqué tous les esprits : Very bad trip 2. Cette fois, c'est Stu , le dentiste , qu ise marie. La cérémonie a lieu en Thaïlande, pays de sa fiancée. Évidemment , ses amis sont là pour ce jour important. En guise d'enterrement de vie de garçon, Stu préfère la jouer tranquille et organise un brunch. Mais il faut croire qu'ils attirent les ennuis puisque comme à Las Vegas, rien ne se passera comme prévu...

Voici un aperçu de ce qui les attend :



Le complexe du castor

Après une comédie, c'est d'un drame américain dont nous allons parler : « le complexe du castor », le 1er film de Jodie Foster, avec Mel Gibson. Il incarne Walter, un homme qui perd pied et qui s'éloigne de plus en plus de sa famille et ses amis. Un jour sa femme n'en peut plus et le chasse de la maison, pour le bien de tous. A la recherche d'un endroit où dormir, il tombe sur une marionnette de castor. Elle va s'avérer un allié précieux car elle lui permettra d'extérioriser tous ses sentiments. Malgré les bienfaits qu'elle lui apporte comme le regain de confiance en soi, il va se rendre compte qu'il ne peut plus s'en passer.

Voici la bande annonce :



La défense Lincoln

Et on termine avec un autre film dramatique « la défense lincoln » avec Matthew McConaughey et Ryan Philippe. L'histoire d'un avocat prêt à tout pour défendre chacun des voyous qu'il représente. Toujours entre 2 affaires, il organise sa défense dans sa voiture, une lincoln continental. Et puis 1 jour, l'affaire de sa vie ; défendre un playboy accusé de meurtre. Mais son client semble lui aussi un maître de la manipulation. Regardez cet extrait :



