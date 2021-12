En Normandie, les apprentis sorciers de l'animation ont leur concours

Six étudiants de l'IUT de Rouen organisent depuis le 15 janvier le concours Un'Anime. Les moins de 26 ans, lycéens et étudiants, peuvent concevoir leur film d'animation et gagner des lots à la clé. Un jury de professionnels jugera les oeuvres reçues.