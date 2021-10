Vice Versa, encore une réussite Pixar

Pixar et Disney nous gâtent ! Après l'excellent « Les nouveau héros » en avril dernier, voici un autre film d'animation signé cette fois Pixar « Vice Versa ».

Direction le cerveau pour ces aventures délirantes. Imaginez un esprit où la joie et la tristesse sont absentes ? Nous ne serions alors plus vraiment nous, la personnalité disparaît , c'est ce que nous verrons dans ce long-métrage très bien réalisé. La force des films Pixar, c'est ce côté mignon et accessible qui fait rire toutes les générations mais qui arrive à délivrer un message profond. C'est encore le cas avec Vice Versa, ce qui nous fait passer un bon moment. En plus quelques secrets du cerveau sont révélés : nous savons enfin pourquoi certaines chansons tournent en boucle dans notre tête sans pouvoir nous en débarrasser !! Rien que pour ce passage, cela vaut le coup ;)

L'histoire est originale et vraiment bien pensée, chacune des émotions principales est incarnée par un petit personnage qui correspond tout à fait à son nom. C'est en osmose totale qu'ils travaillent et nous font (nous les humais) ressentir notre vie. Il n'y avait pas encore, du moins à ma connaissance, de fiction qui traitait de ce sujet. Son originalité est un grand rafraîchissement dans le cinéma, nous ressentons une grande recherche imaginaire sur le sujet, tout est pensé dans les moindres détails.

La forme est donc incroyable mais pour une fois le fond est un peu moins à la hauteur. J'ai trouvé les graphismes plaisants mais rien ne décolle la rétine, nos yeux ne sont pas aussi écarquillés qu'ils ont pu l'être par le passé dans des productions Pixar.

Vice Versa est un merveilleux conte qui plaira à toute la famille, aussi bien les enfants que les adultes. Une plongée dans la pensée humaine maîtrisée et pleine d'imagination et de folie. Un excellent film à ne pas manquer à quelques jours des vacances, en ce moment au cinéma !