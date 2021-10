Les nouveaux héros, un excellent Disney

L'actualité cinéma ne devrait pas occulter la sortie des nouveaux héros, le nouveau film d'animation des studios Disney.









Le dernier Disney datait de Noël 2013 avec la reine des Neiges, carton international. La barre était haute donc pour lui succéder. Mais la pari a été tenu !



Cela fait 6 ans bientôt que Disney a racheté Marvel, nous livrant de très bons Avengers, Iron Man ou autres Captain America. Mais c'est la 1ère fois que le studio utilise la franchise pour faire un film d'animation. C'est un comics nommé « Big Hero 6 » , sorti à la toute fin des années 90 qui est adapté ici dans « les nouveaux héros ».



Les lecteurs risquent d'être un peu surpris car l'histoire a subi des retouches mais les autres, comme moi, qui n'y verront que du feu seront conquis ! Commençons par l'aspect visuel : les graphismes sont magnifiques. Le rendu est très beau, agréable à regarder et les animations sont très fluides. La ville créée pour le film est aussi très astucieuse . Elle est nommée Sans Fransokyo, contraction de San Francisco et Tokyo, si bien que n'ayant pas été très attentive à la localisation au début du film, j'ai passé beaucoup de temps à me demander si nous étions en Amérique ou au Japon tant les architectures et les reliefs prennent à chaque culture et lieu géographique.





Les personnages sont aussi terriblement attachants, aussi bien les humains que Baymax le robot. Lui qui n'a d'ailleurs aucune expression faciale, à part éventuellement ses yeux, nous fera plusieurs fois passer du rire aux larmes.



Autre ingrédient indispensable au succès, des touches d'humour émailleront le film.

Cette fois , le héros est un jeune garçon qui se démarque par son intelligence. Le début du film a un air de « Real Steel » avec Hugh Jackman avec des combats de robots. Mais cela bascule vite dans une quête d'identité, de vengeance et de courage.



Il n'y a vraiment pas grand chose à regretter dans ce film. Éventuellement le méchant de l'histoire qui n’est pas vraiment présent et relativement énigmatique avant le dernier tiers du film. Nos cerveaux d'adultes sont aussi un peu étonnés de voir que le jeune Hiro est capable de créer de supers armures et de nombreuses inventions scientifiques. Le génie, pourquoi pas, mais d'où vient le matériel et l'équipement ? En effet, on dirait qu'Hiro a autant de ressources que Tony Stark, adulte milliardaire à la tête d'une entreprise d'armes et accessoirement Iron Man. Rassurez-vous, cette dernière considération passera au-dessus de la tête de vos enfants, puisque ce film peut être vu par toute la famille.



Vous avez envie d'un bon film ? Vous voulez de l'émotion et du rire ? Passer un aussi bon moment entre « grands » qu'avec le enfants ? Alors foncez voir « les nouveaux héros » la nouvelle création de Disney. Un très bon film qu'il serait dommage de rater, surtout en plein milieu des vacances scolaires.