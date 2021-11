Steve Jobs à retrouver très bientôt en BD!

Après la biographie autorisée, place au comic book pour Steve Jobs : le patron d'Apple sera le héros d'une bande dessinée qui sera disponible dans le courant de l'été aux Etats-Unis.

C'est l'éditeur Bluewater Productions qui a annoncé la parution, dans les deux prochains mois, de Steve Jobs: The co-founder of Apple, une biographie de l'homme d'affaire au col roulé noir au format comic book.

Les fans du co-fondateur de la firme à la pomme pourront découvrir son parcours dans cette bande dessinée, annoncée comme particulièrement courte – 32 pages seulement, mais le comic portant le numéro 1, on peut penser qu'il sera suivi par d'autres volumes – avant de découvrir sa biographie autorisée, qui sortira en 2012.



La Nintendo 3DS enregistre un démarrage poussif en France, rapporte lsa.fr. Depuis son lancement le 25 mars dernier, 140.000 consoles portables en relief ont été achetées, soit une moyenne de 10.000 machines par semaine, selon le site, qui cite des chiffres de l'institut Gfk. A titre comparatif, la DSi, dernier modèle de la console nomade japonaise, s'était écoulée à 250.000 unités un mois après son lancement en 2009.



Dans le Top 5 des ventes, à la troisième place- DIRT 3 / PS3, L.A. Noire sur 360 est deuxième des ventes et L.A. Noire / PS3 occupe la première place du podium des ventes de jeux videos sur consoles.