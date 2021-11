Interview d'Inna Modja avant son live à la Luciole ce vendredi 26 février

Après le succès de Everyday is a New World, l'artiste malienne Inna Modja poursuit avec Love Revolution et, depuis octobre dernier, nous propose de découvrir son 3ème album Motel Bamako.

Dedans elle a souhaité parler plus de son pays d'origine, des conflits en se libérant d'un poids qui lui pèse. Wilfried lui a posé quelques questions sur Tendance Ouest.

Dans le cadre de son concert à la Luciole à Alençon ce vendredi 26 février dès 21h, Inna Modja profite de son passage dans la région pour rencontrer 6 élèves d'une classe de 6ème de l’École "La Providence" à Alençon (Centre d’Éducation Spécialisée intervenant dans le champ de la déficience sensorielle auditive, visuelle et des troubles sévères du langage, auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes), accompagnés de leur professeur.

Ces élèves ont découvert l'artiste en classe (écoute des musiques, lecture de la biographie, etc) et ont préparé des questions à poser lors d'une entrevue, avant d'assister au début des balances à La Luciole.



