"J'ai 42 ans donc un moment donné il faut arrêter, il faut dire stop et puis surtout il faut laisser la place aux jeunes. Ma dernière expérience c'était en Inde" à l'automne 2014, a dit l'ancien joueur de Metz, Marseille et Arsenal notamment, auteur de la passe décisive pour le but de la victoire lors de la finale de l'Euro-2000.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire