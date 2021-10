Du théâtre à la politique, portrait de David Cormand, nouveau patron d'EELV

Mercredi 10 février, David Cormand est un n°2 du parti Europe-Ecologie-les-Verts solidement installé. Pas une seconde il ne s'attend à être propulsé patron de son parti le lendemain. Et pour cause : Emmanuelle Cosse, secrétaire national d'EELV, a assuré la veille lors d'un bureau exécutif ne pas avoir été contactée par l'Elysée pour entrer dans le gouvernement en cours de remaniement. Et puis patatras : « Elle m'a informé jeudi matin qu'elle avait reçu une offre qu'elle acceptait. » La secrétaire nationale parti sous d'autres cieux – le ministère du Logement – et s'étant mise de fait en retrait de son parti, David Cormand est désigné n°1 et devient le premier Normand à prendre les rênes d'un parti écologiste.

Des scènes de théâtre à la scène politique

Pour ce Seinomarin de 41 ans, cette promotion vient couronner un parcours politique discret, construit uniquement en Normandie, à l'ombre des grandes voix écologistes. « Je suis né à Mont-Saint-Aignan avant d'aller à l'école Maupassant et au collège du Cèdre à Canteleu. J'ai ensuite été élève au lycée de la Vallée du Cailly à Déville, avant de suivre une licence d'Histoire à l'Université de Rouen. » Ce Normand pur jus ne prend pas tout de suite le chemin d'une carrière politique : « J'ai été comédien, notamment au théâtre La Canaille, à Rouen. »

Mais l'artiste finit par adhérer aux Verts en 2000. La machine est lancée. Elu conseiller municipal d'opposition à Canteleu en 2001, il est réélu en 2008 et 2014. La Région aussi le tente : « Je me suis présenté en 2004 mais n'ait pas été élu de suite. Je suis devenu conseiller régional lorsque Jean-Paul Lecoq est parti pour devenir député en 2007. Puis j'ai été réélu en 2010. » En 2015, David Cormand ne fait pas partie des écologistes siégeant dans la nouvelle assemblée de la Normandie réunifiée.

Une candidature écologiste en 2017

Un mandat en moins qui va lui permettre de jongler entre ses mandats municipal et communautaire et son agenda de nouveau patron des écologistes. Pour l'heure, David Cormand refuse de penser à trop longue échéance : « Je suis secrétaire national par intérim jusqu'au Congrès en juin. » Mais celui celui qui appelle à une refondation de son mouvement a déjà une petite idée sur l'avenir des écologistes : « Je souhaite que l'écologie soit présente de manière rassemblée et audible à l'élection présidentielle de 2017. »