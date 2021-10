Mont Riboudet : les Verts inquiets pour le vélo

Sur le parking du Mont Riboudet, c'est sur cette piste cyclable que les élèves de l'agglomération rouennaise passent depuis 2004 leur attestation de première éducation à la route. Pourtant, les écologistes craignent que ce ne soit plus possible à partir du mois de juin possible. Récemment, le bureau de la Crea a voté pour une prolongation de six mois de l'utilisation de cette partie du parking en piste cyclable éducative. "Que ferons-nous ensuite ?", s'interrogent Marie Savoye et Pascal Magoarou, élus EELV de la Crea, qui rappellent qu'il s'agit du seul équipement du genre sur le territoire de la Crea.

En juin, la Crea devrait récupérer les 58 places pour les rendre au stationnement, dans cette zone stratégique à proximité des Docks 76 et du futur Palais des sports-Kindarena. "Aucune concertation n’a eu lieu en amont avec les communes utilisatrices et l’inspection académique qui organise cette initiation, regrettent les élus EELV. Et aucune proposition d’alternative permettant de maintenir le service d’éducation routière n’a pour le moment été évoquée."