Tempête en approche : Calvados, Manche, Seine-Maritime, en vigilance Orange pour vents forts et mer dangereuse

Dès ce dimanche soir, les conditions météo vont se dégrader à l'approche d'une tempête en provenance de l' Atlantique.

La Normandie sera touchée en seconde partie de nuit de dimanche et lundi , vers 03h, et toute la journée de lundi avec des vents forts de Sud Ouest et avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 110 km/h sur les côtes du Calvados, sur les côtes havraises, 130 sur les côtes de la Manche.

Jusqu'à 90 / 100 km/h dans les terres. Sous ces rafales les averses pourront être abondantes.

Le danger viendra de la mer.

Une mer démontée avec des creux de 8 à 9 mètres et de puissantes vagues déferleront sur le littoral, avec des phénomènes de submersion conjugués aux forts coefficients de marées, de 90 lundi matin et 96 en soirée.

Il sera dangereux de se promener en bord de mer.



Samedi, le vent était déjà fort, le centre régional de Météo France a Carpiquet a enregistré un maximum de 102 km/h dans le Bessin à la mi-journée, 96 km/h à Sainte-Marie-du-Mont dans la Manche, 94 km/h à La Hague et 84 km/h dans les terres à Flers dans l'Orne.